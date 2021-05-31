В Твери начались поиски пропавшей 17-летней девушки

В Твери ищут 17-летнюю Анастасию Зайцеву, которая ушла из дома вечером 30 мая. Фото: пресс-служба СУ СК по Тверской области.

Информацию о том, что начались поиски Анастасии Зайцевой 2003 года рождения, разместили в соцсетях в группе отряда «Сова». В воскресенье вечером тверичанка ушла из квартиры по адресу улица Склизкова, 109, и не вернулась.

Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

К поискам подключились следователи. Они опросили родственников, друзей и знакомых Насти. Прочёсывали улицы, осматривали подъезды и круглосуточные кафе.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефону следователей: +7-930-179-00-69.