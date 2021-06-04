Прививку от коронавируса в Тверской области к 4 июня сделали более 137 тысяч человек

К 4 июня в Тверской области прививку от коронавируса сделали более 137 тысяч человек.

Прививку от коронавируса к 4 июня в Тверской области прививку от коронавируса сделали 137 486 человек – это 95,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. Такие данные приводит региональный оперштаб. За вчерашний день, 3 июня, вакцинировались 1209 человек. В федеральный регистр внесена информация о 129660 вакцинированных гражданах.

Записаться на прививку от коронавируса в Тверской области можно по телефону 122, на портале Госуслуг, через электронную регистратуру или по телефонам прививочных пунктов.

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