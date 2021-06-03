Для участника потасовки с тремя убитыми в Тверской области прокурор попросил 18 лет тюрьмы

Жителю Тверской области Александру Зобенкову, обвиняемому в тройном убийстве, прокурор просит дать 18 лет в колонии строгого режима. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Жителя Михайловского сельского поселения обвиняют в тройном убийстве. Судебный процесс идёт уже с 12 апреля. Опросили свидетелей, рассмотрели улики.

Напомним, 2 мая 2020 года на участок к Александру Зобенкову во время празднования дня рождения его супруги ворвались четверо мужчин. Разгорелся конфликт, поводом для которого стали соседские козы. Началась драка. В итоге троих незваных гостей убили, а четвёртый чудом спасся.

Суд должен решить – было ли это преднамеренное убийство или самооборона. На заседании 2 июня гособвинитель попросил для Александра Зобенкова 18 лет в колонии строгого режима.

В какую сторону склонятся чаши весов правосудия – будет понятно на следующих заседаниях.