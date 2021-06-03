В Тверской области велосипедист врезался в камаз на М-10

В Тверской области на велосипедиста наехали полуприцепом от камаза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 360 километре трассы М-10 рядом с посёлком Выползово велосипедист врезался в камаз под управление 47-летнего мужчины. Водитель двухколёсного транспорта поворачивал со второстепенной дороги и въехал в заднее колесо полуприцепа, который крепился к камазу. А потом уже полуприцеп наехал на управлявшего «железным конём».

О характере травм владельца велосипеда неизвестно, угрозы жизни нет. Есть лишь информация, что он совершеннолетний.

Водитель за рулём тяжелогруза был трезв.