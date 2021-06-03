Ещё 75 человек заболели коронавирусом в Тверской области на 3 июня

В регионе Тверском за сутки 75 новых случаев ковида.

По данным регионального оперштаба по борьбе с вирусом, на утро 3 июня в Тверской области подтверждены ещё 75 случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 42372 человек.

Выздоровели 97 человек. В целом по региону 39640 жителей вылечились от коронавируса.

За все время пандемии зарегистрировано 1057 летальных случаев. Такие данные приводит региональный оперштаб.

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