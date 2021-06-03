В честь тверского поэта Андрея Дементьева назвали самолёт Airbus А350

Именем тверского поэта Андрея Дементьева назвали один из самолётов компании «Аэрофлот». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиикомпания поддержала инициативу губернатора Тверской области Игоря Рудени. Сейчас Airbus A350 имени Дементьева курсирует по маршруту «Москва – Санкт-Петербург» во время Петербургского международного экономического форума. В дальнейшем предполагают, что самолёт будет летать на дальние дистанции.

– Творчество Андрея Дмитриевича Дементьева было понятным и близким каждому человеку. Стихи о Родине, любви, верности и дружбе стали основой воспитания не одного поколения наших соотечественников. Жители Верхневолжья бережно хранят память о талантливом земляке. Его именем названа одна из центральных улиц города, – отметил в обращении к руководству «Аэрофлота» губернатор Тверской области Игорь Руденя. – Присвоение воздушным судам имен выдающихся деятелей страны способствует формированию у граждан чувства гордости за Отечество, приобщению к историческому прошлому.

Андрей Дементьев – один из известных поэтов второй половины XX века, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области. По его инициативе в областной столице в 2013 году открыли единственный в России Дом поэзии. Также в регионе вручается премия имени выдающегося земляка.