Издана книга с ответами митрополита Тверского и Кашинского Амвросия о вере

"Ответ священника. Слова любви, надежды и веры". Фото: tvereparhia.ru

В свет вышла вторая часть книги "Ответ священника. Слова любви, надежды и веры", первый выпуск которой стал бестселлером среди православных читателей (книгу издал телеканал "Спас").

В новом издании - ответы на вопросы о вере от митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

"Простые, взвешенные и искренние ответы помогут каждому понять, как найти свою дорогу к Богу, откроют что-то важное о себе самих и расскажут о самом главном в жизни", - рассказывает пресс-служба Тверской епархии.

Кроме митрополита Амвросия, авторами книги являются также архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и одноклассник митрополита Амвросия по Московской духовной академии протоиерей Игорь Фомин.

Напомним, это не первое издание, автором которого является тверской владыка. Книга митрополита Тверского и Кашинского Амвросия «Расширяя границы сердца» была даже издана на английском языке в США. Данный литературный труд обращён, в первую очередь, к молодёжи - юношам и девушкам, которые решили посвятить себя духовности и служению Богу.