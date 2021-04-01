Книга митрополита Тверского и Кашинского Амвросия издана на английском языке в США

«Expanding the limits of the Heart» или «Расширяя границы сердца».Фото: tvereparhia.ru

Книга митрополита Тверского и Кашинского Амвросия «Расширяя границы сердца» издана на английском языке в США. Англоязычное название книги тождественно первоначальному - «Expanding the limits of the Heart».

Над переводом и подготовкой к изданию книги в штатах работало издательство «St. Innocent Press» из города Милфорд, штат Коннектикут.

Литературный труд владыки обращён, в первую очередь, к молодёжи - юношам и девушкам, которые решили посвятить себя духовности и служению Богу.

- Цель издания — современным понятным языком рассказать о Боге и духовности, помочь обрести Христа в своём сердце, - так рассказывает о книге пресс-служба Тверской епархии.

В аннотации к книге автор говорит, что этот труд специально не создавался, он родился со временем из заметок и дневниковых записей, наработок к проповедям. Книга «Расширяя границы сердца» состоит из трёх частей - об обучении и образовании, о Великом посте и о монашестве.