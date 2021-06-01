В Твери покажет три спектакля Волгоградский экспериментальный театр

В Твери пройдут гастроли Волгоградского экспериментального театра. Фото: сайт Тверского театра драмы.

С 16 по 18 июня на сцене Тверского театра драмы выступит Новый экспериментальный театр из Волгограда. Тверичане увидят лучшие спектакли коллектива: «Вера, надежда, любовь» по пьесе Алехандро Касоны «Деревья умирают стоя», «Примадонны» Кена Людвига, а также «Отель двух миров» Эрика-Эмманюэля Шмитта.

В составе волгоградского театра одна народная артистка России, восемь заслуженных артистов и четыре заслуженных работника культуры России.

В свою очередь Тверской театр драмы представит жителям Волгограда свои спектакли «Трамвай «Желание», «Ужин дураков», «Весы».