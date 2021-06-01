Житель Твери произвёл и пытался продать 2,7 килограмма синтетических наркотиков

Тверичанина, который произвёл 2,7 килограмма наркотиков, задержали. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

В полицию поступила информация, что 36-летний тверичанин произвёл 2,7 килограмма «синтетики» и планирует продавать её. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в гараже. При себе у него оказалось несколько свёртков наркотиков.

Также у нарушителя изъяли телефон со списком тайников для «закладок», которые он подготовил.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в тверском СИЗО-1.