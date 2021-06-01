В Тверской области продлили действие противопожарного режима

В Тверской области продлили противопожарный режим. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Тверском регионе продлили действие противопожарного режима, который вводили с 28 апреля по 1 июня. Теперь срок ограничений охватит всё лето – до 1 сентября. Решение приняли на заседании Правительства Тверской области.

Противопожарный режим включает запрет на разжигание костров, сжигание мусора и травы, а также щепок после рубки в лесах.

В 2021 году за безопасность следят 330 сотрудников МЧС с тысячей единиц техники. В случае ЧП будут привлекать силы и средства Минприроды, МРСК, добровольных пожарных команд и др.

За прошедшие пять лет количество лесных пожаров в регионе снизилось в восемь с половиной раз – с 36 в 2016 году до четырёх в 2020-м. Торфяных стало меньше в три раза – с девяти в 2016 до трёх в 2020-м.