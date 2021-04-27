С 28 апреля в Тверской области будет введен особый противопожарный режим

Администрациям муниципалитетов и профильным службам предписано усилить контроль за обеспечением мер пожарной безопасности в районах Фото: Александр ЖМУЛИН

На заседании областного правительства сегодня принято решение ввести а регионе особый противопожарный режим с 28 апреля.

- Учитывая рост туристической активности в майские праздники, ожидаем приезд в регион большого числа туристов и дачников. Некоторые не слышат предупреждений, пытаются избавиться от сухой травы путём палов. Последствия этого могут быть достаточно тяжёлыми. Гражданам нужно более ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности, - отметил губернатор Игорь Руденя.

В регионе для снижения риска пожаров введен запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах.

Администрациям муниципалитетов и профильным службам предписано усилить контроль за обеспечением мер пожарной безопасности в районах, а также проводить профилактическую работу с гражданами, патрулировать поселки и деревни, садоводческие объединения.

Кроме того, органы местной власти должны обеспечить подготовку имеющейся водовозной и землеройной техники для возможного тушения пожаров.

Особое внимание будет уделяться проведению мониторинга ситуации в лесах.

В этом году обеспечивать защиту лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населённых пунктов от пожаров будут почти 2000 сотрудников различных ведомств.

Количество лесных пожаров за прошедшие пять лет в Тверской области сократилось в 8,5 раза – с 36-ти, произошедших в 2016 году, до четырёх в 2020-м.