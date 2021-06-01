В Твери под суд пойдёт сотрудник УФСИН, передававший осуждённым мобильные телефоны

В Тверской области будут судить сотрудника УФСИН, который проносил для зэков в тюрьму мобильники. Фото: Мария ЛЕНЦ

31 мая прокуратура утвердило обвинительное заключение по делу сотрудника исправительной колонии №1, которого подозревали в превышении полномочий и взятках. Выяснилось, что мужчина дважды проносил в ИК мобильные телефон и взял у осуждённых за это деньги – 15 и 30 тысяч рублей.

Нарушения закона выявили во время совместных операций областного ФСБ и ФСИН. Дело направлено в Московский районный суд Твери для рассмотрения по существу.