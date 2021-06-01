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Происшествия1 июня 2021 12:07

В Твери под суд пойдёт сотрудник УФСИН, передававший осуждённым мобильные телефоны

Охранник в колонии делал это за деньги
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области будут судить сотрудника УФСИН, который проносил для зэков в тюрьму мобильники.

В Тверской области будут судить сотрудника УФСИН, который проносил для зэков в тюрьму мобильники.

Фото: Мария ЛЕНЦ

31 мая прокуратура утвердило обвинительное заключение по делу сотрудника исправительной колонии №1, которого подозревали в превышении полномочий и взятках. Выяснилось, что мужчина дважды проносил в ИК мобильные телефон и взял у осуждённых за это деньги – 15 и 30 тысяч рублей.

Нарушения закона выявили во время совместных операций областного ФСБ и ФСИН. Дело направлено в Московский районный суд Твери для рассмотрения по существу.

Криминал