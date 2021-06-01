В отношении ректора ТГМУ Леси Чичановской прекращено уголовное дело

В отношении ректора ТГМУ Леси Чичановской прекратили уголовное дело. Фото: Дмитрий КОТОВ

Уголовное дело в отношении ректора Тверского медуниверситета прекращено. В работе руководителя вуза не обнаружили противоправных действий. Напомним, с 31 января её отстранили от занимаемой должности из-за подозрений сразу в нескольких правонарушениях.

Лесю Чичановскую подозревали в том, что она фиктивно устроила на работу в ТГМУ двух сотрудников, которым выплачивала зарплату. Предполагали, что это нанесло ущерб бюджету учреждения на 500 тысяч рублей.