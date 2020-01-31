Леся Чичановская отстранена от должности ректора Тверского государственного медуниверситета

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:37:40+03:00

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31 января решением Московского районного суда Твери ректор ТГМУ Леся Чичановская отранена от занимаемой должности.

С ходатайством в суд в очередной раз вышел следователь регионального СКР.

Напомним, Лесю Чичановскую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Во версии следствия, руководитель фиктивно устроила на работу в ТГМУ двух сотрудников, которым выплачивала зарплату. Ущерб бюджета составил более полумиллиона рублей.

- Суд учел все обстоятельства и отстранил Чичановскую от должности ректора на период предварительного расследования, - пишет ТИА со ссылкой на пресс-службу суда. - Ей назначена ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU