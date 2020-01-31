Леся Чичановская отстранена от должности ректора Тверского государственного медуниверситета
31 января решением Московского районного суда Твери ректор ТГМУ Леся Чичановская отранена от занимаемой должности.
С ходатайством в суд в очередной раз вышел следователь регионального СКР.
Напомним, Лесю Чичановскую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Во версии следствия, руководитель фиктивно устроила на работу в ТГМУ двух сотрудников, которым выплачивала зарплату. Ущерб бюджета составил более полумиллиона рублей.
- Суд учел все обстоятельства и отстранил Чичановскую от должности ректора на период предварительного расследования, - пишет ТИА со ссылкой на пресс-службу суда. - Ей назначена ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума.
ИСТОЧНИК KP.RU