В Тверской области начался суд по делу об убийстве из-за 10 тысяч рублей

В Тверской области судят подозреваемого в убийстве из-за 10 тысяч рублей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверском областном суде продолжают разбирать дело об убийстве из-за денег, которое произошло во время пьянки. Процесс по поводу конфликта, закончившегося трагично, начался 21 апреля. 21 июня продолжится допрос свидетелей.

По материалам суда, 22 июня 2020 года фигурант дела и его знакомый распивали спиртное в доме на улице Главная в посёлке Белый городок. Во время застолья гость из Иваново потребовал у своего собутыльника 10 тысяч рублей. Просьбу он сопроводил ударами.

Когда это не принесло результата, злоумышленник связал руки и ноги своего товарища верёвкой, а также накинул ему петлю на шею. И затянул. Потерпевший был долгое время в таком положении и умер от полученных травм на месте.