В Твери под суд пойдёт обвиняемый в расправе над знакомым из-за 10 тысяч рублей

В Твери под суд пойдёт мужчина, которого обвиняют в расправе над знакомым из-за 10 тысяч рублей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверском областном суде 21 апреля начинается процесс по делу жителя Иваново, которого обвиняют в расправе над своим приятелем из-за 10 тысяч рублей. Конфликт произошёл в июне 2020 года в Кимрском районе.

По материалам суда, 22 июня 2020 года фигурант дела и его знакомый распивали спиртное в доме на улице Главная в посёлке Белый городок. Во время застолья гость из Иваново потребовал у своего собутыльника 10 тысяч рублей. Просьбу он сопроводил ударами.

Когда это не принесло результата, злоумышленник связал руки и ноги своего товарища верёвкой, а также накинул ему петлю на шею. И затянул. Потерпевший был долгое время в таком положении и умер от полученных травм на месте преступления.