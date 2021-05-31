Два сына Михаила Круга посетили Ржевский мемориал

Два сына Михаила Круга – Дмитрий и Александр – на Ржевском мемориале. Фото: ВК/Сергей Елисеев.

Дмитрий Воробьёв и Александр Круг, два сына легендарного шансонье Михаила Круга, встретились рядом с Ржевским мемориалом Советскому солдату. Фото выложил у себя в соцсетях видеоблогер Сергей Елисеев.

Напомним, сын «короля шансона» от первого брака, Дмитрий Воробьёв служит в полиции. У него двое детей, он не любит публичности. И гордо носит настоящую фамилию отца.

Александр Круг (официально взял себе фамилию, которую его отец использовал как псевдоним. – Ред.) сам поёт на сцене и учится на актёра. Александр Круг вместе с матерью Ириной Круг (тоже поменяла в документах фамилию. – Ред.) исполняют, в том числе, песни Михаила.