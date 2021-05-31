Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 мая 2021 15:28

В Тверской области за два дня украли семь велосипедов на 90 тысяч рублей

Хозяева лишились двухколёсного транспорта 28 и 29 мая
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тверской области 28-29 мая воры поживились семью велосипедами на 90 тысяч рублей.

В Тверской области 28-29 мая воры поживились семью велосипедами на 90 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В областном МВД напоминают о том безопасности владельцам велосипедов. За двое суток злоумышленники похитили велотехники на 89 490 рублей. Без малого 90. По всем случаям возбудили уголовные дела.

В полиции напоминают, что чаще всего велосипеды крадут из подъездов. Пристёгивать «железного коня» лучше на несколько троссов.

По возможности, лучше поставить ещё и сигнализацию. Особые приметы помогут быстрее найти велик.

Будьте бдительны!

Криминал