В Тверской области за два дня украли семь велосипедов на 90 тысяч рублей

В Тверской области 28-29 мая воры поживились семью велосипедами на 90 тысяч рублей. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В областном МВД напоминают о том безопасности владельцам велосипедов. За двое суток злоумышленники похитили велотехники на 89 490 рублей. Без малого 90. По всем случаям возбудили уголовные дела.

В полиции напоминают, что чаще всего велосипеды крадут из подъездов. Пристёгивать «железного коня» лучше на несколько троссов.

По возможности, лучше поставить ещё и сигнализацию. Особые приметы помогут быстрее найти велик.

Будьте бдительны!