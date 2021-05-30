Тройное ДТП с двумя машинами и мотоциклом произошло на трассе М-10 под Тверью

На 190-м километре автодороги М-10 столкнулись две иномарки и мотоцикл. Фото: Артем КИЛЬКИН

Днём 30 мая на 190-м километре автодороги М-10 в Калининском районе под Тверью произошла авария с участием двух машин ("Audi " и "Hyundai") и мотоцикла.

По имеющейся у Госавтоинспекции региона информации, пострадал в ДТП один человек - водитель мотоцикла. Авария произошла в районе пешеходного перехода.

Пока о причинах тройного ДТП и состоянии водителя мотоцикла больше ничего не известно. Сотрудники Управления ГИБДД по Тверской области выясняют детали произошедшего.

Напомним, сегодня это не первое ДТП с участием мото-техники. Мальчик 13-ти лет днём 30 мая попал в аварию на питбайке "Аполло" (компактном кроссовом мотоцикле) в Торжокском районе. А минувшей ночью в Твери водитель "Ямахи" не справился с управлением, поворачивая налево, и его мотоцикл опрокинулся.