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Здоровье30 мая 2021 13:30

Прививку от коронавируса сделали уже более 132 тысяч человек в Тверской области

Использовано 90,4% от общего количества вакцины
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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За последние сутки вакцинацию прошёл 431 житель Тверской области.

За последние сутки вакцинацию прошёл 431 житель Тверской области.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Записаться на прививку от коронавируса в Тверской области можно по телефону 122, на портале Госуслуг, через электронную регистратуру или по телефонам прививочных пунктов.

На сегодняшний день прививку в регионе сделали уже более 132 тысяч человек, за последние сутки вакцинацию прошёл 431 житель Тверской области. Израсходовано 90,4% от общего количества вакцины, поступившей в медучреждения Верхневолжья.

Напомним, по данным оперштаба на утро 30 мая, в Тверской области общее число заболевших с начала пандемии составило 42 082 человека. За минувшие сутки вирус официально подтвердили у 72 человек. К сожалению, продолжает пополняться и статистика летальных исходов. За 29 мая от коронавируса, по официальным данным, скончались шесть человек.

Записаться на прививку от коронавируса в Тверской области можно по телефону 122.

Записаться на прививку от коронавируса в Тверской области можно по телефону 122.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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