Ещё 72 человека заболели коронавирусом в Тверской области на 30 мая

Наибольшее число заболевших регистрируется в Твери.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
По данным регионального оперштаба по борьбе с вирусом, на утро 30 мая в Тверской области подтверждено ещё 72 случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 42 082 человека.
Выздоровели к настоящему моменту 39 312 человека (+32 за сутки).
На изоляции под наблюдением врачей находятся 1728 больных (+34).
Умерли 1042 человека (+6 случаев за последние сутки).
Как и ранее наибольшее число заболевших регистрируется в Твери. На 30 мая в областной столице выявлено 13 680 заболевших (+23 за последние сутки).
Также лидерами по распространению опасного заболевания в регионе являются следующие муниципалитеты:
Конаковский район – 3052 (+7),
Ржев – 2303 (+4),
Вышневолоцкий городской округ – 2226 (+1),
Калининский район – 1741 (0),
Кимры – 1656 (+2),
Торжок – 1642 (+1),
Бологовский район – 1067 (+2).
Прививку от ковида получил 132 771 житель региона, за последние сутки вакцинировался 431 человек.
Графика: ПТО