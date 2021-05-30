Ещё 72 человека заболели коронавирусом в Тверской области на 30 мая

Наибольшее число заболевших регистрируется в Твери. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным регионального оперштаба по борьбе с вирусом, на утро 30 мая в Тверской области подтверждено ещё 72 случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 42 082 человека.

Выздоровели к настоящему моменту 39 312 человека (+32 за сутки).

На изоляции под наблюдением врачей находятся 1728 больных (+34).

Умерли 1042 человека (+6 случаев за последние сутки).

Как и ранее наибольшее число заболевших регистрируется в Твери. На 30 мая в областной столице выявлено 13 680 заболевших (+23 за последние сутки).

Также лидерами по распространению опасного заболевания в регионе являются следующие муниципалитеты:

Конаковский район – 3052 (+7),

Ржев – 2303 (+4),

Вышневолоцкий городской округ – 2226 (+1),

Калининский район – 1741 (0),

Кимры – 1656 (+2),

Торжок – 1642 (+1),

Бологовский район – 1067 (+2).

Прививку от ковида получил 132 771 житель региона, за последние сутки вакцинировался 431 человек.