Заморозки обойдут Тверь стороной

В Твери заморозков не ожидается Фото: Людмила ШЕКА

Последние дни уходящего мая не порадуют теплом жителей Тверской области. Днем в субботу, 29 мая, МЧС даже опубликовало экстренное предупреждение о возможных заморозках в отдельных районах Верхневолжья. Местами возможно понижение температуры до -2... 0 градусов.

Но в целом погода, хоть и прохладная, но вполне комфортная. В дневные часы 30 и 31 мая разогреет до +19. Переменная облачность и без дождя.

Ранее синоптики заверили, что заморозков, как в столице, у нас не предвидится - холод обойдет Тверь стороной, но сильно расслабляться не стоит. При понижении температуры особенно внимательными следует быть автомобилистам. Следите за ситуацией на дорогах, будьте бдительны и осторожны.