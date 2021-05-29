Автобусы №43, 116, 154 изменят маршруты 30 мая в Твери

Три автобуса изменят маршруты следования Фото: Ольга ТРОФИМОВА

30 мая в Твери на время проведения полумарафона "Забег" частично будет ограничено движение транспорта. В связи с перекрытием улиц меняется схема движения трех автобусных маршрутов.

В частности, автобусы № 43 и 116 с Тверского проспекта поедут прямо на Новый мост, затем по улице Горького до Ленинградской заставы и далее по маршруту.

Автобусы маршрута № 154 будут проезжать до Тверского проспекта по улице Советской, сворачивать на Новый мост и далее по аналогичной схеме.

Схема движения автобусов на 30 мая Графика: администрация Твери

Напомним, движение транспорта будет ограничено с полуночи до 16:30 по Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду (от площади Мира до улицы Советской). С 6:00 до 14:00 движение и парковка транспорта будут запрещены на участке набережной Афанасия Никитина (от Комсомольского проспекта до Петербургского шоссе), по проезду у Храма Трёх Исповедников, а также на участке улицы Скворцова-Степанова (от набережной Афанасия Никитина до улицы Горького).

Автовладельцам рекомендовано объезжать перекрытые участки в соответствии с временными дорожными знаками.