В Тверской области открыли памятник пограничникам в Кимрах

В Тверской области в День пограничника открыли памятник солдатам этого рода войск. Фото: ПТО и Степан КАМЕНЕВ.

В райцентре открылся монумент воинам-пограничникам. Его решили поставить ещё четыре года назад. В 2018 в Кимрах создали Союз пограничников, который курировал проект.

– Охрана рубежей Отечества всегда была для граждан нашей страны в высшей степени ответственной и почётной службой. Современное поколение российских пограничников приумножает славные воинские традиции, с честью несёт непростую службу, вносит важный вклад в защиту международных интересов нашей страны, – отметил в своём поздравлении с Днем пограничника губернатор Тверской области Игорь Руденя.