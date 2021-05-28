"ЗОЖ для всех": в парке Победы Твери состоятся занятия по Jumping-тренингу, йоге и скандинавской ходьбе

Программа спортивного праздника будет обширной. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

30 мая, в воскресенье, в тверском парке Победы состоится праздник здорового образа жизни "ЗОЖ для всех". Организаторы предлагают проводить весну ударной тренировкой.

Программа от различных спортивных и ЗОЖ- объединений города будет обширной:

с 13:00 до 14:00 - программа подготовки юных футболистов;

с 13:00 до 16:00 - Сахаджи йога;

с 14:00 до 15:00 - тибетская гимнастика;

в 14:00 - показательный МК по Jumping-тренингу (фитнесу на батуте);

с 15:00 до 16:00 - скандинавская ходьба.

Собирающимся на праздник "КП"-Тверь" напоминает о похолодании, которое должно прийти в Тверь. Одевайтесь по погоде!