"ЗОЖ для всех": в парке Победы Твери состоятся занятия по Jumping-тренингу, йоге и скандинавской ходьбе

Программа спортивного праздника будет обширной.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
30 мая, в воскресенье, в тверском парке Победы состоится праздник здорового образа жизни "ЗОЖ для всех". Организаторы предлагают проводить весну ударной тренировкой.
Программа от различных спортивных и ЗОЖ- объединений города будет обширной:
с 13:00 до 14:00 - программа подготовки юных футболистов;
с 13:00 до 16:00 - Сахаджи йога;
с 14:00 до 15:00 - тибетская гимнастика;
в 14:00 - показательный МК по Jumping-тренингу (фитнесу на батуте);
с 15:00 до 16:00 - скандинавская ходьба.
Собирающимся на праздник "КП"-Тверь" напоминает о похолодании, которое должно прийти в Тверь. Одевайтесь по погоде!