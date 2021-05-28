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Общество28 мая 2021 9:14

Авторская фотовыставка о Великом Волжском пути открывается на набережной городского сада в Твери

Она будет работать до 11 июля
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Выставка бесплатная и работает ежедневно

Выставка бесплатная и работает ежедневно

Фото: Виктория ТУШКОВА

С 29 мая по 11 июля в Твери будет работать авторская фотовыставка пилотов Андрея Вострова и Валерия Безрученко "Волга от истока до устья с высоты птичьего полёта".

Репродукции фотографий Волги, сделанные фотографами-пилотами, представлены на стендах вдоль набережной Волги.

В экспозиции - 204 фотоработы из 15 регионов, где протекает река Волга. Фото сгруппированы по регионам и расположены по географическому местоположению Волги - от истока до устья.

Выставка бесплатная и работает ежедневно.

В экспозиции - 204 фотоработы из 15 регионов

В экспозиции - 204 фотоработы из 15 регионов

Фото: Виктория ТУШКОВА