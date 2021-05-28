Нашли тело погибшего при крушении вертолёта депутата из Твери

В море нашли тело депутата из Тверской области, погибшего при крушении вертолёта. Фото: FB/ Александр Бойков, szsut.sledcom.ru.

О том, что тело погибшего при крушении вертолёта над Белым морем депутата из Тверской области Александра Бойкова удалось обнаружить, сообщают в ГУ МЧС по Архангельской области. Проходила масштабная аварийно-спасательная операция. Напомним, 17 мая вертолёт Robinson упал в Белом море, погиб, двое пассажиров пострадали, и пропал третий, Александр Бойков. Спустя 10 дней его нашли.

38-летний погибший был предпринимателем и депутатом собрания депутатов Калининского района Тверской области. У Александра Бойкова остался ребёнок и жена, беременная вторым ребёнком.

Предположительно на воздушном транспорте наш земляк летел на охоту. Также в круг его интересов входили спорт и здоровый образ жизни.

Обстоятельства крушения вертолёта устанавливают сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

«КП»-Тверь» выражает соболезнования родным и близким тверичанина.