Пропавший при крушении вертолёта у острова Мудьюг оказался депутатом из Твери

Вот на таком вертолете летел депутат Бойков. Фото: FB/ Александр Бойков, szsut.sledcom.ru.

Вертолёт Robinson разбился 17 мая в 21:25 в районе острова Мудьюг в Белом море в Архангельской области. На борту были пилот и три пассажира-охотника. Пилот при крушении погиб, двое пассажиров – сейчас в реанимации, третий пропал без вести.

Как выяснилось позже, пропавшим пассажиром оказался 38-летний Александр Бойков, депутат Собрания депутатов Калининского района, об этом сообщает ТИА. Его поиски продолжаются. На месте работают спецслужбы, акваторию осматривают водолазы.

Тот самый остров, в 1,5 километрах от которого упал вертолёт. Фото: Google maps.

Депутат Бойков довольно хорошо известен в Твери, его часто цитируют местные СМИ. Александр Сергеевич комментирует постановления, проекты, идеи региональных властей.

Живёт в селе Никольское под Тверью. Избран в Собрание депутатов как самовыдвиженец. Трудится индивидуальным предпринимателем. У попавшего в беду депутата есть жена и ребёнок. Сейчас его супруга беременна вторым ребёнком.

Александр Бойков живёт в Калининском районе, трудится как предприниматель, а также является депутатом районного собрания. Фото: FB/ Александр Бойков.

Александр Бойков учился в Армавирском лингвистическом университете, а также в «Московском финансово-промышленном университете «Синергия» – получил знания по оценке стоимости бизнеса.

Судя по фото на страничках в соцсетях: депутат в свободное время занимается спортом – хоккеем, борьбой, ведёт здоровый образ жизни. Любит охоту.

Судя по фото в соцсетях, хобби Александра Бойкова – спорт и охота.

По факту крушения вертолёта возбуждено уголовное дело. Статья – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее смерть человека».

Расследованием занимается Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.