Следователи проверяют авиакомпанию по поводу ситуации с инвалидами-колясочниками, не севшими на самолёт

Два инвалида колясочника несколько часов ждали регистрации на рейс самолёта в аэропорту. Фото: из архива Марины Леонович.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета организовало доследственную проверку по поводу того, что 24 мая два инвалида-колясочника из Твери на улетели из аэропорта «Внуково» на лоукостере «Победа». Тверичане уверены, что их права нарушили.

Гражданский активист Андрей Увиков рассказал, что причиной отказа стали аккумуляторы в их со спутницей инвалидных креслах. По правилам авиакомпании «Победа», такие электронные системы входят в перечень «опасных грузов».

Сам перевозчик пояснил, что пассажирам с ограничениями по здоровью предложили вынуть аккумуляторы из колясок. Но те не согласились. В итоге, путешественники улетели на самолёте другой компании.

Московские следователи проверяют все обстоятельства произошедшего. Кроме того, к проверке подключилась прокуратура.