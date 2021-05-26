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Общество26 мая 2021 15:04

Авиакомпания «Победа» предложила инвалидам из Твери избавиться от аккумуляторов их колясок, они избавились от авиакомпании

Оказалось, что их батареи опасны для лоукостера
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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Два колясочника из Твери не смогли сесть на самолёт из-за аккумулятора в электрическом инвалидном кресле. Фото: из архива Светланы Кокуновой.

Два колясочника из Твери не смогли сесть на самолёт из-за аккумулятора в электрическом инвалидном кресле. Фото: из архива Светланы Кокуновой.

24 мая из Твери два инвалида-колясочника и четверо сопровождающих отправились во Внуково, чтобы вылететь в Калининград. Билеты были куплены заранее на самолёт авиакомпании «Победа». Продавец, по заверениям участников поездки, сразу же был уведомлен о том, что два пассажира – инвалиды-колясочники. Но улететь лоукостером троим нашим землякам – двоим инвалидам и сопровождающему – не удалось. Проблема – инвалидные коляски с электроприводом.

Не тот аккумулятор

Инвалидов-колясочников Андрея Увикова и Светлану Кокунову отказались пустить на борт, так как тип аккумуляторов в их колясках не подходит для того, чтобы перевозить их авиатранспортом.

Об этом рассказала директор благотворительного фонда Марина Леонович, которая, как и вся их группа, ехала в Калининград.

– «Победа» отказывается регистрировать на рейс двух колясочников. Первый раз такое, – гневно написал в соцсетях колясочник, гражданский активист Андрей Увиков.

Инвалид указал, что много раз уже летал со своей знакомой именно с этими, принадлежащими им, инвалидными креслами. Аккумуляторы туда поставили такого типа, который положен по ГОСТу. Проконтролировали это работники Фонда социального страхования.

Время и деньги

Марина Леонович, сопровождавшая тверичан-колясочников, рассказала на своих страничках в соцсетях, что ждать решения по поводу регистрации на рейс пришлось несколько часов. Из Твери выехали утром, а на самолёт пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью попали только поздно вечером. На другой самолёт.

– Если даже у компании «Победа» нет специальных ящиков для перевозки аккумуляторов, ведь можно было не у стойки регистрации терять четыре часа, которые мы там провели, а принять меры, предоставить ребятам камеру хранения для их колясок, и мы, прилетев в Калининград, взяли бы коляски напрокат, – пишет Марина Ивановна у себя на страничке в соцсети. – Мы два часа ждали представителя, которая висела на телефоне, руководство отказалось к нам выйти и пообщаться, объяснить, в конце концов, в чём проблема...

Из-за этой ситуации вылет в Калининград лоукостера перенесли с 16:00 на 22:50. Но колясочники отправились на самолёте другой авиакомпании. Там регистрация прошла без заминок.

Теперь жители Тверской области намерены жаловаться на компанию во все инстанции, в том числе обращаться в суд. Деньги за несостоявшуюся поездку на лоукостере «Победа» им должны вернуть через сайт, где они заказывали билеты.

Тверичанам удалось добраться до Калининграда. Несмотря ни на что. Фото: из архива Марины Леонович.

Позиция перевозчика

«КП»-Тверь» обратилась в авиакомпанию «Победа» с просьбой изложить их точку зрения на произошедшее.

– Мы с особым вниманием относимся к категории маломобильных клиентов и всегда стараемся сделать их перелёт максимально комфортным. К сожалению, по провозу аккумуляторов есть ряд ограничений. Так, жидкий свинцово-кислотный аккумулятор, которым было оборудовано кресло нашего клиента, относится к опасным грузам и не может перевозиться в самолёте.

Подробные условия провоза размещены на нашем сайте. Тем не менее «Победа» не отказывала клиенту в перелёте. Мы зарегистрировали его на рейс и ожидали на посадку, потому что он обещал демонтировать и оставить в Москве аккумулятор. Однако на посадку клиент не явился, – ответили «Комсомолке» в пресс-службе компании «Победа».

В телефонном разговоре Андрей Увиков, который находится в Калининграде, пояснил:

– Они решили сделать такую хитрость. Вам-то мы лично не отказываем, но летите без аккумуляторов. А ведь для нас коляска – это неотъемлемая часть жизни, это электронное средство реабилитации, которое позволяет передвигаться наравне со всеми. Действительно, в регламенте о перевозке опасных грузов есть отдельный пункт про электроколяски с аккумуляторными батарейками. Но там, с моей дилетантской точки зрения, написано, что аккумуляторные батареи не относятся к категории опасных грузов. Батареи непроливающиеся, изолированные в самой коляске. Нам уже звонил производитель колясок, он сказал, что просто так это не оставит, под угрозой репутация. Ни в одной стране мира никогда не было проблем.

Разные подходы

25 мая, на следующий день после инцидента, Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Следственный комитет организовали проверку, были ли нарушены права пассажиров-колясочников.

Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего и рассматривают вопрос, нужно ли привлекать авиакомпанию к ответственности.

Кстати, на сайте «Победы» про аккумуляторы наших земляков написано однозначно: «Инвалидное кресло на жидкостных элементах питания не принимается к перевозке, допускается перевозка только без аккумуляторной батареи (требуется письменное согласие клиента)».

В условиях другой авиакомпании, услугами которой и воспользовались инвалиды, перевозка разрешена: «Перевозка осуществляется в багажном отделении при условии, что батарея надежно закреплена в средстве передвижения, клеммы батареи защищены от коротких замыканий, электрические цепи изолированы».

В общем, разные авиакомпании, разные правила...

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