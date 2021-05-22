В Тверской области 22 мая коронавирусом заразились 78 человек

В Тверской области продолжают бороться с коронавирусом, идёт массовая вакцинация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области с начала пандемии выявили 41 484 случая заражения COVID-19. 78 человек заразились за сутки 22 мая.

Выздоровели 38 927 жителей региона (+57 за сутки).

Изолированы 1570 больных (+15).

Умерли 987 человек (+6).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 465 заболевших (+22 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3010 (+12),

Ржев – 2285 (+7),

Вышневолоцкий городской округ – 2201 (+4),

Калининский район – 1720 (+1),

Торжок – 1633 (+5),

Кимры – 1633 (+5),

Бологовский район – 1050 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 125 674 жителя Тверской области, за последние сутки – 1181 человек.

За весь период в регионе провели 714 241 лабораторных исследований на COVID-19, в том числе за последние сутки – 1745.