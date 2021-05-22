В Тверской области 22 мая коронавирусом заразились 78 человек

В Тверской области продолжают бороться с коронавирусом, идёт массовая вакцинация.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Тверской области с начала пандемии выявили 41 484 случая заражения COVID-19. 78 человек заразились за сутки 22 мая.
Выздоровели 38 927 жителей региона (+57 за сутки).
Изолированы 1570 больных (+15).
Умерли 987 человек (+6).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 465 заболевших (+22 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район – 3010 (+12),
Ржев – 2285 (+7),
Вышневолоцкий городской округ – 2201 (+4),
Калининский район – 1720 (+1),
Торжок – 1633 (+5),
Кимры – 1633 (+5),
Бологовский район – 1050 (+1).
Прививку от коронавируса сделали 125 674 жителя Тверской области, за последние сутки – 1181 человек.
За весь период в регионе провели 714 241 лабораторных исследований на COVID-19, в том числе за последние сутки – 1745.