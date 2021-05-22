В Тверской области прошли вакцинацию от коронавируса более 125,5 тысяч человек

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавируса, прививку уже делают и в отдалённых районах. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального оперштаба, на сегодняшний день в Тверской области сделали прививку от ковида 125 674 человека. За 21 мая их количество приросло на 1181 человека. В федеральный регистр внесли информацию о 118 358 вакцинированных.

Сейчас в регионе работаю 54 прививочных пункта, открываются новые точки в крупных торговых центрах. В отдалённых районах также появились прививочные кабинеты – в Жарковском, Сонковском, Фировском, Сандовском и других районах.

Записаться на прививку можно по телефону 122, на портале «Госуслуги», через МФЦ, на сайте региональной медицинской системы, по телефонам прививочных пунктов, которые есть на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.