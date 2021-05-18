Безработная женщина отоваривалась в магазинах Твери на чужую карту

Женщина ходила в магазин за чужой счет Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию обратился молодой мужчина и сообщил, что с его банковской карты, которая была утеряна, произошло списание 6000 рублей.

Полицейские направили запросы в банк и установили торговые точки, где была произведена оплата картой.

В ходе розыска была задержана неработающая жительница 44-летняя женщина. Злоумышленница нашла карту и, не раздумывая, отоварила ее в магазинах.

За кражу чужих денег фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.