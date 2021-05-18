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Происшествия18 мая 2021 10:59

Безработная женщина отоваривалась в магазинах Твери на чужую карту

На покупки злоумышленница потратила 6000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина ходила в магазин за чужой счет

Женщина ходила в магазин за чужой счет

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию обратился молодой мужчина и сообщил, что с его банковской карты, которая была утеряна, произошло списание 6000 рублей.

Полицейские направили запросы в банк и установили торговые точки, где была произведена оплата картой.

В ходе розыска была задержана неработающая жительница 44-летняя женщина. Злоумышленница нашла карту и, не раздумывая, отоварила ее в магазинах.

За кражу чужих денег фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.

Криминал