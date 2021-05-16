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Происшествия16 мая 2021 11:11

Пожарные спасли мужчину и женщину из горящей квартиры в Тверской области

ЧП произошло в Вышнем Волочке
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пожарные спасли из горящей квартиры двух человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Пожарные спасли из горящей квартиры двух человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в квартире жилого дома по улице Мира в Вышнем Волочке поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 14 мая.

По указанному адресу убыли два отделения ПСЧ-9. По прибытии на место звенья ГЗДС вошли внутрь здания. В задымленной квартире пожарные обнаружили женщину и мужчину.

Пострадавших вывели на улицу и передали медикам.

- В 23:27 была объявлена полная ликвидация пожара. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

ЧП