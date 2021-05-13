В выходные Тверь ждёт первую майскую грозу

В Тверской области май-весельчак во всём своём очаровании: и погреться, и освежиться! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гремят раскаты молодые! Пусть не в начале мая, но в его середине сезон гроз пришёл в Тверскую область.

- Атмосфера уже достаточно нагрелась, а значит, почти каждый день нас ожидают дожди с грозами, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но и солнце тоже будет светить!

Выходные и начало следующей рабочей недели станут действительно тёплыми - ветер дует преимущественно с юга. В субботу днём +21, на солнце ещё теплее. Но почти весь день то тут, то там будет громыхать гром. В воскресенье +19 и дождей с грозами чуть меньше.

В рабочий понедельник по традиции и вовсе без осадков. Днём +24, на солнце все 27 градусов! Во вторник +25, во второй половине дня на ветвях деревьев опять «повиснут перлы дождевые». А в среду дожди если и будут, то немного, снова жара: +25.

Атмосферное давление в выходные и в начале рабочей недели будет немного плавать - 748-740 мм рт. ст.

Май-весельчак во всём своём очаровании: и погреться, и освежиться. Наслаждайтесь теплом и будьте здоровы!

Кстати, гроз с течением лет в Тверской области становится всё больше. И виной тому - глобальное изменение климата.

- В нашей полосе по сравнению с прошлым веком стало теплее примерно на один градус. И вероятность гроз от этого выросла на 12%! - говорит Наталья Сердитова. - Вот так себя проявляет глобальное потепление.

Всего один градус, а какие перемены. Поэтому, выезжая в выходные на природу, обязательно уберите за собой весь мусор. Разлагаясь, многие материалы выделяют метан и другие химикаты, которые загрязняют почву и способствуют созданию парникового эффекта. Давайте беречь природу и наслаждаться её дарами!