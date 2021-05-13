В Тверской области под суд пойдёт участник ДТП, в котором погибли трое подростков

В Тверской области будут судить участника ДТП, в котором погибли трое подростков. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Страшная авария произошла 29 июля 2020 года в деревне Запрудье Калязинского района. Трое подростков 14-15 лет столкнулись с легковушкой. Двое погибли сразу, третий в «скорой». Водителя автомобиля обвиняют в нарушении правил, которое повлекло гибель людей.

За рулём машины был житель Москвы, сотрудник полиции. Во время расследования установили, что он проявил невнимательность на дороге. Он выехал на встречку, чтобы обогнать ехавший впереди транспорт, и в этот момент столкнулся со скутером, на котором мчали несовершеннолетние.

ДТП стало резонансным. После него усилили профилактику аварийности на трассах Тверской области. Особое внимание уделяли работе с юными участниками дорожного движения.

Следователи провели долгую и кропотливую работу. Теперь дело передадут в судебную инстанцию.