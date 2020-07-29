Подростки на скутере погибли в ДТП в Тверской области
Трагическая авария с участием двух легковых машин и скутера произошла 29 июля в деревне Запрудье Калязинского района. Все трое подростков ехали на скутере. Двое погибли сразу на месте ДТП. Третий скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
Расследованием причин аварии занимаются специалисты регионального главка МЧС и полицейские. В произошедшем по поручению губернатора Игоря Рудени также разбираются руководители областных министерств образования, соцзащиты и здравоохранения, а также начальник главного управления региональной безопасности.
В связи с произошедшим губернатор поручил усилить работу по профилактике ДТП в регионе. Глава региона также распорядился оказать родственникам погибших психологическую и иную требуемую им помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU