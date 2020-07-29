2020-07-29T10:33:00+03:00
Происшествия

Подростки на скутере погибли в ДТП в Тверской области

Глава региона поручил усилить работу по профилактике ДТП в регионе
Виктория ТУШКОВА
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В ДТП участвовали две машины и скутер.В ДТП участвовали две машины и скутер.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трагическая авария с участием двух легковых машин и скутера произошла 29 июля в деревне Запрудье Калязинского района. Все трое подростков ехали на скутере. Двое погибли сразу на месте ДТП. Третий скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Расследованием причин аварии занимаются специалисты регионального главка МЧС и полицейские. В произошедшем по поручению губернатора Игоря Рудени также разбираются руководители областных министерств образования, соцзащиты и здравоохранения, а также начальник главного управления региональной безопасности.

В связи с произошедшим губернатор поручил усилить работу по профилактике ДТП в регионе. Глава региона также распорядился оказать родственникам погибших психологическую и иную требуемую им помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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