Трое молодых людей пытались украсть в Твери зеленый велосипед из велошеринга

Трое молодых людей пытались угнать зеленый велосипед Фото: Степан КАМЕНЕВ

Ночью 8 мая трое молодых людей попытались угнать с улицы Твери зеленый велосипед, который принадлежит велошерингу.

- Нарушители выехали за город и пытались оказать силовое воздействие на блокирующее устройство (замок). Благодаря быстрой реакции дежурного состава частного охранного предприятия и сотрудников полиции, попытка не удалась, нарушители были задержаны и теперь понесут ответственность, - написано в сообществе "Увидено в Твери (Тверской области)".

Напомним, что с 1 мая в Твери появилось 50 точек, где стоят прогулочные велосипеды, которые можно арендовать без документов и предоплаты.

Прокатные транспортные средства охраняют сотрудники ЧОП. Все велосипеды отслеживаются. Оплата списывается по тарифу.