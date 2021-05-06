Как работает велошеринг – зелёные велосипеды, стоящие в Твери просто на улице

В Твери стартовал велошеринг – аренда зелёных велосипедов через приложение. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Жителей мегаполисов таким уже не удивишь, а вот для тверичан – веяние новое. С 1 мая в Твери появилось 50 точек, где стоят прогулочные велосипеды, которые можно арендовать без документов и предоплаты. Чтобы прокатиться по улицам города, нужно скачать специальное мобильное приложение и строго следовать инструкции.

«КП»-Тверь» выяснила, хорошо ли крутятся педали, как охраняют «железных коней» и можно ли уезжать на таком транспорте за город.

Чтобы промчаться с ветерком, необходимо скачать через Apple Store или Google Play на свой смартфон приложение «Зелёный город», зарегистрироваться и вбить данные своей банковской карты, с которой будет происходить оплата услуги. Затем на карте города я нашёл ближайшую точку, где стоят велики, и отправился на тест-драйв.

Пока ехал на автобусе, заметил, что на остановке рядом с железнодорожным вокзалом велосипеды, которые можно брать напрокат, просто валяются. Немудрено: день в Твери выдался очень ветреным.

Рядом с входом в парк Победы часть велосипедов тоже упала, часть была на колёсах. Я выбрал подходящий зелёный велосипед и стал пристально осматривать. Оказалось, что у него рядом с сиденьем приклеен QR-код, наводишь на него камеру с помощью приложения, выбираешь тариф и нажимаешь «Начать аренду». Замок велосипеда автоматически разблокируется, и всё: крути педали и мчи в дальние дали!

Точки для велошеринга в Твери обозначены в приложении. Фото: принтскрин приложения «Зелёный город». Фото: Степан КАМЕНЕВ

По Твери установлены такие тарифы: 2 рубля 50 копеек за минуту, 300 рублей за 12 часов и 400 рублей за сутки. Если выбрать тариф поминутный, то оплата будет начислена, когда вы вручную закроете замок-блокиратор. Если брать на полдня или день, то можно переходить с одного велосипеда на другой, используя свой аккаунт в приложении и остаток времени.

При поминутной оплате на один аккаунт можно взять три велосипеда, если, к примеру, на прогулку вышла семья из трёх человек.

Я попробовал прокатиться на одном из байков. Ход плавный, сиденье не пришлось регулировать. Конечно, так называемых скоростей здесь нет, но я никуда и не спешил. Тормоза, передний и задний, ручные – на руле. Наверное, такая услуга создана для ленивцев вроде меня. Последний раз катался на велике лет 12 назад, даже чуть было не разучился (хотя это сделать невозможно).

Парковать велосипеды нужно на отмеченных на карте Твери в приложении зелёных точках. Можно поставить и неподалёку, но в разумных пределах. Так проявляется уважение к другому собирающемуся прокатиться.

– Если, например, хочется в кафе или магазин съездить на велосипеде, то его можно оставить около заведения, припарковать, а потом вернуть на место. Если человек поехал по делам, он может позвонить в службу поддержки и предупредить об этом (телефон указан на наклейке в багажнике. – Ред.). У нас есть тверичанин, который ездит далеко от парковок, но в черте города, он себя уже хорошо зарекомендовал, у него много поездок, всегда ставит технику на место, – рассказывает владелец компании «Зелёный город – Тверь» Хорен Григорян.

Суровые сотрудники ЧОПа, охраняющие велосипеды на велошеринге. Ждут встречи с руководством фирмы. Фото: Степан КАМЕНЕВ

А так оставить можно на любой мигающей в приложении зелёной точке. В ближайшее время их должно стать больше.

Временно нельзя ездить и парковаться на велосипедах «Зелёного города» в центре Твери, на той территории, где репетируют парад Победы. Ограничения снимут только после 9 мая.

Как часто бывает, в Твери велошеринг существует всего несколько дней, но двое нетрезвых тверичан, бурно проводящих майские праздники, умудрились бросить велосипед в кустах, когда не смогли на нём уехать. Конструкции это вреда не нанесло.

Другой вопрос – порывистый ветер. Пока я разговариваю с Хореном, велосипеды несколько раз опасно накреняются, норовя упасть. Поневоле задумываешься: долго ли в богоспасаемой столице Верхневолжья существовать 250 велосипедам? У одного уже чуть потёрто седло, на нескольких других на другой площадке и вовсе сломались подножки. Их будут чинить.

В приложении есть все инструкции, как пользоваться велосипедом. Фото: принтскрин приложения «Зелёный город». Фото: Степан КАМЕНЕВ

– А специализированные велопарковки планируются?

– Нет-нет, оставляйте, где удобно, приедут парковщики и поставят их. Сейчас по областному центру ездят два человека, выполняющих эту работу, – прокомментировал Хорен Григорян.

Охраняет велотехнику частное охранное предприятие. К каждому велосипеду прикреплён GPS-навигатор, угнать его безнаказанно не получится. Если у человека украли взятое напрокат транспортное средство, он обнаружил техническую неисправность или проблема с платежом – нужно звонить в техподдержку.

Планируют, что на велосипедах шеринга можно будет кататься и днём, и ночью. Но пока только в черте города.

И ещё. Любой, кто арендовал велосипед, должен помнить, что именно он берёт на себя ответственность за его сохранность, когда садится за руль. Не важно, упал он или попал в аварию. Но если, например, в ДТП виноват водитель другого транспорта, тогда он должен платить за разбитый велик.