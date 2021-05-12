В Твери у собственников начинают выкупать землю под строительство Западного моста

Будут изъяты некоторые участки, располагающиеся на территории автокооператива №10. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери начата процедура изъятия (выкупа у собственников) земельных участков под строительство Западного моста, пока речь идёт о семи участках - это гаражи и территория под магазином. Конкретно речь идёт о нескольких гаражах автогаражного кооператива №10 (гаражи №№ 1, 2, 1128, 1130, 1148, 1148-А, 1149, 1149-А), а также территории под магазином обоев (Санкт Петербургское шоссе, 126).

Участки будут изыматься путём выкупа. Но выкупят их только у тех собственников, чьи права на участки зарегистрированы. Если участок полностью не оформлен, в течение 60 дней со дня публикации объявления об изъятии собственник должен завершить процедуру регистрации участка в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Объявление было опубликовано региональным Минимущества и администрацией Твери 5 мая 2021 года.

Напомним, всего изъять под нужды строительства Западного моста и транспортных развязок планируется 27 земельных участков. Кроме уже перечисленных выше. это участки под некоторыми другими гаражами автокооператива №10, земля, находящаяся в собственности жильцов многоквартирного дома №97 по Петербургскому шоссе (территория сейчас никак не используется), а также земля под бывшим кафе «Пингвин», что в Пролетарском районе.

Всю информацию можно получить в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области: Тверь, площадь Михаила Тверского, д. 2, телефон (4822) 33-91-86.