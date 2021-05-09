Питомцы Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области впервые вышли на прогулку в лес

Мишки на прогулке в лесу. Фото: кадр с видео: orphan-bear.org

Восемь мишек, постояльцев Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области, впервые вышли в лес из своего домика.

Специалисты Центра сняли и разместили в соцсетях ролик о том, как их питомцы – медвежата Бантик, Тиша, Остап, Савва, Северина, Нэя, Волга и Межак – на минувшей неделе впервые вышли на прогулку в лес.

– И вот наступил один из самых важных моментов в жизни медвежат – первый выход на встречу солнечным лучам в лес, где маленькие косолапые будут бегать, играть, лазать по деревьям, изучать окружающий мир, пробовать те же корма, что и их дикие сородичи, - так анонсируют в соцсетях видео медвежьей прогулки биологи.

Напомним, в уникальном известном на всю страну Центре много лет спасают маленьких медвежат, оставшихся без матери. За 23 года работы специалисты Центра вернули в лес 228 медвежат, когда-то ставших сиротами. В 2020 году под опекой биологов было 17 медвежат, в апреле 2021 года косолапых постояльцев было уже восемь.

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Мишки на прогулке в лесу. Фото: кадр с видео: orphan-bear.org