Следователи не стали возбуждать уголовное дело по сообщению о рабстве в Тверской области

Доводы, изложенные в сети, будут дополнительно исследованы региональным следственным управлением. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Тверские следователи сообщили о результатах проверки информации об использовании рабского труда в деревне Никулинка Тверской области: в возбуждении уголовного дела отказано.

Напомним, некий мужчина рассказал интернет-изданию, что его четыре года держали в рабстве в Нелидовском районе. Улучив возможность, он сбежал, вызвав такси до Москвы. Мужчина также сообщил, что кроме него в рабстве находились ещё несколько людей. Позже полиция опровергла правдивость его заявления.

Доследственная проверка, организованная Следственным управлением СКР по Тверской области, показала, что в указанном мужчиной доме действительно содержались наёмные работники, но абсолютно добровольно. Опросив жителей, самих предполагаемых "рабов" и хозяйку дома, следователи пришли к выводу, что нарушений закона нет.

- Работники не жаловались на условия труда, свободно передвигались по посёлку и выезжали в город Нелидово для покупки личных вещей, имели при себе личные документы и денежные средства, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тверской области.

Следователи уточняют, что насилию и пыткам работники не подвергались, и их свобода не ограничивалась.

- Доводы, изложенные в сети Интернет, будут дополнительно исследованы следственным управлением, - добавляют в пресс-службе ведомства.