В полиции сообщили, что история про рабство в Тверской области ничем не подтвердилась

Изложенные факты не нашли подтверждения, сообщают в полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники полиции провели проверку по факту истории с побегом мужчины из рабства, которая, якобы, произошла в Тверской области. Напомним, некий мужчина сообщил интернет-изданию, что четыре года находился в рабстве в Нелидовском районе и, улучив возможность сбежал, вызвав такси до Москвы.

Оказалось, герой этой истории не москвич, а житель Рязанской области. Он обратился в межмуниципальный отдел МВД России «Нелидовский» с заявлением о том, что его насильно удерживали в одной из деревень Нелидовского района.

- В ходе проведения доследственной проверки изложенные в обращении факты не нашли своего объективного подтверждения, в связи с чем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области. - Также установлено, что ранее от указанного гражданина обращения в полицию Тверской области не поступали.