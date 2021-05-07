В Твери, Ржеве, Зубцове и Белом будут транслировать «Бессмертный полк» на больших экранах

Провести шествие "Бессмерного полка" 9 мая в Твери в живую опять не получится из-за пандемии. Фото: Альберт БОЙКОВ

9 мая в 15.00 в нашем регионе начнется акция «Бессмертный полк». Из-за пандемии она, как и в прошлом году, будет проводиться в онлайн-формате. Виртуальное шествие покажут в эфире телекомпании «Тверской проспект - Регион», а также на уличных экранах в городах воинской славы Твери и Ржеве и городах воинской доблести Белом и Зубцове.

Мы писали о том, как присоединиться в онлайн-акции «Бессмертный полк».

- Акция «Бессмертный полк» – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, вспомнить своих родных и близких, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто ковал победу на фронте и в тылу. Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины», - отметил губернатор Игорь Руденя.