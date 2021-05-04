Как стать участником виртуального шествия «Бессмертный полк» в Тверской области

В этот День Победы акция "Бессмертный полк" вновь, как и в 2020-м, будет проведена в онлайн-режиме из-за пандемии. Фото: Альберт БОЙКОВ

В этом году в День Победы, как и в 2020-м, из-за продолжающейся пандемии акция «Бессмертный полк» вновь будет проведена в онлайн-режиме. Как же в ней поучаствовать и пусть и виртуально, но встать в ряды полка с фотографией прадеда или прабабушки, в общем родственника, сражавшегося за мир и Родину против гитлеровских полчищ на полях Великой Отечественной войны?

Во-первых, если вы хотите, чтобы фотография вашего родственика-фронтовика или труженика тыла, ветерана вошла в фильм «Бессмертный полк. Тверская область», надо выполнить один простой шаг.

Необходимо до 7 мая просто прислать фото (или снимок вашей семьи с транспарантом с фото героя) на электронную почту polk.tver@yandex.ru. При этом указать фамилию, имя и отчество участвовавшего в войне родственника.

Этот фильм будет транслироваться 9 мая в эфире телекомпании «Тверской проспект — Регион». Начало в 15:00.

Еще один простой способ принять участие в акции — разместить фото героя войны на своих страницах в соцсетях, отметив публикацию хештегом #СтройБессмертногоПолка.

Если же вы хотите поучаствовать в акции на всероссийском уровне надо выполнить следующие действия.

Зайти на сайт 2021.polkrf.ru.

Кликнуть на табличку «Принять участие».

Выбрать свой регион (сделать это можно один раз, так что будьте внимательней).

Затем необходимо указать свой электронный адрес или номер телефона, куда вам пришлют код для регистрации.

Ввести полученный код (в виде нескольких цифр) в графу на том же сайте, появится профиль, который надо будет запомнить. А также вставить внизу фото вашего родственника-участника Великой Отечественной войны.

Затем кликнуть на табличку «Отправить заявку».

Всё, вам на элетронную почту или телефон придет информация о том, когда можно будет увидеть вашего героя в трансляции по ТВ или в Интернете.

Также можно зайти на сайт www.moypolk.ru.

Там кликнуть по надписи «Запиши деда в полк».

Пройти регистрацию.

Затем на своей электронной почте подтвердить ее.

Затем кликнуть по надписи «Рассказать свою историю», заполнить профиль героя, добавить его фото.

Можно добавить историю о нем, какие-то подробности.