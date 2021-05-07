В Твери в День Победы дадут праздничный салют в 10 часов вечера

Праздничный салют станет завершающим аккордом Дня Победы. Фото: Анастасия Смирнова

Празднование Дня Победы в Твери завершится, как положено, праздничным салютом над городом. Пускать в небо залпы фейерверка начнут в 22:00 со стадиона «Центральный».

Это отличная позиция, так как в итоге салют будет виден с с обоих берегов Волги.

Однако есть места, откуда вид на праздничный салют будет особенно хорош. О том, где они располагаются, и в целом о программе 9 мая в Твери читайте здесь.

Добавим, что помимо парада Победы и салюта для горожан приготовлено еще несколько интересных событий. Так, в 14:00 в Городском саду и в парке Победы пройдут концерты.

А по центральным улицам Твери побегут спортсмены - там пройдет 73-я традиционная легкоатлетическая эстафета. Она начнется примерно в 12:50 у обелиска Победы.

Также 8 и 9 мая в акватории реки Волги пройдут соревнования 53-й всероссийской регаты по академической гребле памяти купца Афанасия Никитина.