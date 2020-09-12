главный тренер ФК Тверь" Вадим Гаранин. Фото: ФК "Тверь"

В Москве, на химкинском стадионе «Родина», 12 сентября играли лидеры. «Динамо-2», Москва, принимало ФК «Тверь». Тверские футболисты приехали занимая первое место в турнирной таблице Олимп-ПФЛ. Динамовцы обосновались на четвёртом месте.

Команды разделяли три очка, поэтому москвичам очень важна была победа. Но тверичане оказались более мотивированными и мастеровитыми. А потому начали атаковать с первых секунд.

Первый тайм, после голов Даниила Ерофеева (нападающий), Ильи Серикова и Дмитрия Ращупкина (защитники) завершился со счётом 0:3 в пользу тверских игроков.

О Дмитрии Ращупкине мы рассказывали подробно ранее.

Второй тайм начался с быстрого гола москвичей. Затем, на 54 минуте, главный тренер Вадим Гаранин заменил Даниила Ерофеева на Игоря Турсунова.

И замена сработала, потому что Турсунов увеличил отрыв.

Итак, счёт в матче 2:4.

ФК «Тверь», после шестого тура, с 16 очками возглавляет турнирную таблицу Олимп - первенства ПФЛ.