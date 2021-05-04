Три велосипеда угнали в Твери всего за сутки

Не оставляйте двухколёсный транспорт без присмотра! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По информации Управления МВД по Тверской области, в течение одних суток в Твери было угнано три велосипеда: один злоумышленники увели с детской площадки, и два - из подъездов домов.

Тёплое время года - сезон, когда количество велосипедных краж традиционно растёт. Владельцы железных коней оставляют их в подъездах, около магазинов и в других общественных местах. Замки, которыми фиксируется велосипед, не всегда являются преградой для опытных угонщиков.

Чтобы снизить риск кражи вашего велосипеда, пристёгивайте его несколькими замками, советуют полицейские. Трос замка нужно пропускать через колесо и раму. В идеале - через оба колеса. Если имеете средства, приобретите замок с сигнализацией. Помните - чаще всего велосипеды угоняют с лестничных клеток и из подъездов.

Для поиска велосипеда не лишними будут его фото. Желательно сохранить и все документы на велосипед.

Не оставляйте велосипед со съёмными аксессуарами - ушлые воры снимут их. Ещё один совет - изучите расположение камер видеонаблюдения и, по возможности, оставляйте велосипед в поле видимости такой камеры. Опознать велосипед в случае кражи помогут особые приметы - придумайте, как можно обозначить именно вашего железного коня.