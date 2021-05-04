В Твери и области 4 мая ожидают ухудшение погоды

В Тверской области 4 мая ожидают дождь и ветер до 15 м/с. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Согласно прогнозам, в Тверской области 4 мая ожидается не только сильный дождь, но также порывистый ветер до 15 м/с. Об этом 3 мая прислало уведомление региональное МЧС.

Напомним, в ночь на 3 мая в регионе местами прошёл мощный ливень. Выпала четверть месячной нормы осадков.

ГУ МЧС по Тверской области напоминает, что телефоны экстренной службы спасения те же – 101, 112. «Телефон доверия» областного Министерства по чрезвычайным ситуациям – (4822) 39-99-99.